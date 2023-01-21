الأزهر الشريف يطلق مسابقة "معًا" لعودة القيم الإيجابية

كتب لؤى على

أطلق الأزهر الشريف من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر مسابقة: "معًا" برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

تستهدف المسابقة طلاب الأزهر الشريف بمختلف أعمارهم لإعداد فيديوهات قصيرة لا تتعدى الدقيقة الواحدة؛ لعودة القيم الإيجابية والسعي لمواجهة الأفكار الهدامة، وذلك وفقًا لما يلي:

١- اسم المسابقة: (معًا) لعودة القيم الإيجابية.

٢- رؤية المسابقة:

القدرة على مواجهة الأفكار غير السوية التي تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والأخلاق القويمة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

٣- أهداف المسابقة:

أ. تأصيل القيم الإيجابية المصرية والأخلاق الكريمة.

ب. نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش داخل المجتمع.

ج. مواجهة الأفكار الهدامة في المجتمع المصري.

د. الحث على مناهضة التطرف والفكر التكفيري.

ه‍. تعميق روح الولاء والانتماء لطلاب الأزهر الشريف.

و. السعي لتحصين عقول الطلاب ضد الأفكار غير السوية والهدامة.

ز. اكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع من طلاب الأزهر الشريف.

٤- محاور المسابقة:

أ. نشر ثقافة التسامح والتعايش.

ب. السلام الاجتماعي داخل المجتمع.

ج. تدعيم قيم المواطنة.

د. تكريس مبادئ الوسطية والاعتدال.

ه‍. مناهضة التطرف والفكر التكفيري.

٥- الفئة المستهدفة:

• طلاب الأزهر الشريف بمختلف المراحل الدراسية.

٦- شروط عامة للمسابقة:

أ- أن يكون المتسابق طالبًا في الأزهر الشريف بمختلف المراحل الدراسية.

ب- مدة الفيديو لا تتعدى الدقيقة الواحدة، مع مراعاة جودة تصوير الفيديو ووضوح الصوت.

ج- أن يكون محتوى الفيديو المقدم متعلقًا بموضوع المسابقة وأهدافها عن القيم والأخلاق القويمة.

د- مراعاة حقوق الملكية عند استخدام موسيقى مع الفيديو.

ه‍- التسجيل الإلكتروني للمتسابق عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://service.azhar.eg/services/form.aspx?fid=212

و. للاشتراك في المسابقة يتم رفع الفيديو على درايف وإرسال رابط الفيديو خلال استمارة التسجيل الإلكتروني عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

ز. يتم نشر إعلان المسابقة على حساب المتسابق على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مع هاشتاج المسابقة " #معا-الأزهر-الشريف"، وكذلك هاشتاج "#مكتب-الأزهر-لدعم-الابتكار-وريادة-الأعمال".

ح- مشاركة لينك الفيديو من صفحة (مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال) على حساب المتسابق على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مع هاشتاج المسابقة " #معا-الأزهر-الشريف"، ويكون نصف درجة التحكيم تعتمد على نسبة مشاهدة الفيديو عبر صفحة مكتب الأزهر لدعم الابتكار خلال المدة المعلنة بالمنشور.

ط- أن يكون آخر موعد للاشتراك في المسابقة ورفع الأعمال يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2023م.

٧- الجوائز :

أ- المركز الأول (2500) جنيه.

ب- المركز الثاني (2000) جنيه.

ج- المركز الثالث ( 1500) جنيه.

د- المركز الرابع (1000) جنيه.

ه‍- المركز الخامس (500) جنيه. (مع تقديم شهادة تقدير لكل فائز)

٨- التقييم والتحكيم:

يتم تشكيل لجنة تحكيم للأعمال المقدمة (عن بعد "أون لاين") من خلال تقسيم درجات التحكيم إلى نصفين:

- النصف الأول (للفيديو الأعلى بنسبة المشاهدات عبر صفحة "مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال" بمواقع التواصل الاجتماعي).

- القسم الثاني (درجات السادة المحكمين بلجنة التحكيم).