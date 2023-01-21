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التعليم: 10 يونيو امتحان الدور الأول للثانوية العامة و19 أغسطس للدور الثانى

السبت، 21 يناير 2023 08:21 م
التعليم: 10 يونيو امتحان الدور الأول للثانوية العامة و19 أغسطس للدور الثانى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثانى، موضحة أن الدور الأول يبدأ 10 يونيو المقبل على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.
 
وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالى: 
 
- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.
 
-الطلاب الراسبون عام 2022بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظيمين.
 
- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012,2013،بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد الدراسية بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.
 
- فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوناً وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.
 
 

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