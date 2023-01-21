التعليم تحدد مواعيد تسليم طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات 2023

كتب محمود طه حسين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 علي الموقع الالكتروني للوزارة التعليم نهاية فبراير 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الطلاب تسليم الاستمارة الالكترونية للمدارس يوم الأحد 12 فبراير، وأخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الالكترونية للمدارس يوم الخميس2 مارس.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، أخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الالكترونية للمدارس يوم الخميس 6 أبريل، مؤكده أنه لن يتم قبلو استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب .

وأكدت وزارة التعليم، أنه بناء علي القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022، يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل اللإلكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.