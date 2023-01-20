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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير لا تطبق على الامتحانات

الجمعة، 20 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير لا تطبق على الامتحانات مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

القومى للمرأة و"مصر الخير" يوقعان مذكرة تفاهم للتمكين الاقتصادى للسيدات المعيلات
التموين تتعاقد عَلى شراء 50 ألف طن ذرة صفراء
القوى العاملة تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى الإسكندرية بمزايا تأمين صحى واجتماعى
المدارس تراجع بيانات استمارة طلاب الثانوية العامة 2023
التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم لتمويل الخطط البحثية لطلاب الدراسات العليا

ألسن عين شمس عن سؤال "ويجز" بامتحان الفرقة الرابعة: يتسق مع طبيعة المادة

 

التعليم

الصحه

التموين

التضامن

القوى العامله

الكهرباء

جامعه عين شمس

الحكومة

الاجازات



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