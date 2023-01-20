أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير لا تطبق على الامتحانات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
القومى للمرأة و"مصر الخير" يوقعان مذكرة تفاهم للتمكين الاقتصادى للسيدات المعيلات
التموين تتعاقد عَلى شراء 50 ألف طن ذرة صفراء
القوى العاملة تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى الإسكندرية بمزايا تأمين صحى واجتماعى
المدارس تراجع بيانات استمارة طلاب الثانوية العامة 2023
التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم لتمويل الخطط البحثية لطلاب الدراسات العليا
التضامن توجه بتغذية ماكينات الصرف الآلى بالعملة فى فروع بنك ناصر لصرف المعاشات
التعليم: الخميس 26 يناير آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول
ألسن عين شمس عن سؤال "ويجز" بامتحان الفرقة الرابعة: يتسق مع طبيعة المادة
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