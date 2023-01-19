ألسن عين شمس عن سؤال "ويجز" بامتحان الفرقة الرابعة: يتسق مع طبيعة المادة

كتب محمود راغب

أكدت كلية الألسن ب جامعة عين شمس ، أنه بخصوص الشعر الغنائى بقلم ويجز الذى ورد فى امتحان الدراسات اللغوية للفرقة الرابعة يناير 2023، فيتسق الامتحان عامةً وهذا الجزء خاصةً مع طبيعة المادة العلمية، وذلك لعدة أسباب.

وأشارت الكلية فى بيان لها ، أن مادة الدراسات الأسلوبية هى مادة لغويات الهدف منها تطبيق نظريات لغوية على نصوص إنجليزية وعربية متنوعة وهو ما ذكر فى توصيف المادة.

وأضافت: "يعتمد أستاذ المادة على تعريض الطلاب (طلاب الفرقة الرابعة) لمختلف أنواع النصوص باللغتين السالف ذكرهما بالفصحى و العامية بلهجات متعددة بهدف التدريب على تحليل اللغة أياً كانت مدى صعوبتها أو غرابتها.

وقالت الكلية: "اختيار النصوص العربية داخل الإمتحان كان مبنياً على أساس التنوع ما بين الشعر الغنائى و العامية المصرية التى تقترب من الذوق العام للطلاب والتى تعتبر قريبة من سنهم".

وتابعت: "عادة ما يشعر الطلاب بالعجز أمام النصوص المختلفة اعتقاداً منهم بأنها غير قابلة للتحليل، ولذلك كان يجب كسر حاجز الخوف أمام الطلاب بتدريبهم على مختلف النصوص الجديدة، ولم يتضمن الامتحان فى أجزاء العامية المصرية أي كلمات لا تليق بل بالعكس كلها كلمات عادية محترمة تستخدم فى الحياة اليومية".

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من امتحان بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن جامعة عين شمس، الذى جاء فيه سؤالًا من أغنية ويجز ويتضمن كلمات إحدى اغانية: عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة تبخر سحرى.