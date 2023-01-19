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التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم لتمويل الخطط البحثية لطلاب الدراسات العليا

الخميس، 19 يناير 2023 12:57 م
التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم لتمويل الخطط البحثية لطلاب الدراسات العليا وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم للنداء الثاني لتمويل طلاب الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)، كإحدى آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين في إجراء البحوث المختلفة، يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، لتنمية قدرات الباحثين الابتكارية والابداعية، وربط أبحاثهم باحتياجات المجتمع المصرى.

ويهدف هذا النداء إلى تحفيز ودفع عجلة البحث العلمي، وبناء قدرات شباب الباحثين في المجالات العلمية، وإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر.

تتضمن الشروط العامة للنداء، تمويل أفضل الخطط البحثية للدارسين المصريين المسجلين بمرحلة الدراسات العليا في الكليات العلمية بـ الجامعات الحكومية المصرية، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين لطلاب الماجستير، ولا تزيد عن ثلاث سنوات لطلاب الدكتوراه، بشرط الانتهاء المسبق من الدراسة التمهيدية الخاصة بالدرجة، بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه لطلاب الماجستير، وبتمويل يصل إلى 350 ألف جنيه لطلاب الدكتوراه.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية يوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:

 https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع (فيسبوك):https://www.facebook.com/stdf.eg

جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أطلقت عدة نداءات بحثية في مطلع شهر يناير 2023، منها: مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة، ومبادرة "الصحة الواحدة"، تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة والسكان، ذلك بالإضافة للنداء السابع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني بهدف دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية.


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