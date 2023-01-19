اعتماد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن الكريم

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف ، اليوم الخميس، نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن الكريم للعام 1444هـ /2022م -2023.

وبلغ عدد المصعدين إلى المرحلة الثانية 59495 مُتسابقًا، حيث حصل هؤلاء المتسابقون على 80 % فأكثر من الدرجة الكلية، كما تم تصعيد 35845 متسابقًا من مكاتب التحفيظ، بينما تم تصعيد 23084 متسابقًا من المعاهد الأزهرية، و566 متسابقًا من الرواق الأزهري، على أن تقام المرحلة الثانية من التصفيات بداية من 25 فبراير المقبل.