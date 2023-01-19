اليوم السابع
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اعتماد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن الكريم

الخميس، 19 يناير 2023 10:20 م
اعتماد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن الكريم الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن الكريم للعام 1444هـ /2022م -2023.
 
 وبلغ عدد المصعدين إلى المرحلة الثانية 59495 مُتسابقًا، حيث حصل هؤلاء المتسابقون على 80 % فأكثر من الدرجة الكلية، كما تم تصعيد 35845 متسابقًا من مكاتب التحفيظ، بينما تم تصعيد 23084 متسابقًا من المعاهد الأزهرية، و566 متسابقًا من الرواق الأزهري، على أن تقام المرحلة الثانية من التصفيات بداية من 25 فبراير المقبل.
 
جدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري في مختلف المحافظات.
 
 

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