التموين تتعاقد عَلى شراء 50 ألف طن ذرة صفراء

كتب مدحت وهبة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء كمية 50 ألف طن ذرة صفراء رومانى وصول شهر فبراير 2023، مع توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تدبير الذرة الصفراء لإتاحة الأعلاف بوفرة وبشكل مستدام.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصة لتوريد الذرة الصفراء لصالح الهيئة لمساهمة الوزارة في إتاحة أعلاف الدواجن لمزارع الدواجن وصغار المربين للمحافظة علي هذه الصناعة الهامة.وبناء على ذلك أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن إجراء ممارسة رقم 1 لسنة 2022/2023 لتوريد ذرة صفراء طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد، وأن فترة الشحن من 10 إلى 25 فبراير المقبل، على أن يتم السداد بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فيما تم صرف 75% من مقررات شهر يناير حتى الآن، كما توفر المجمعات الاستهلاكية، كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 30%.