اليوم السابع
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التموين: نستهدف طرح 6 سلع بالبورصة المصرية خلال العام الجارى

الخميس، 19 يناير 2023 12:44 م
التموين: نستهدف طرح 6 سلع بالبورصة المصرية خلال العام الجارى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع أنه من المستهدف طرح من 5 لـ  6 سلع بنهاية العام الجاري على منصة البورصة المصرية السلعية، وقد يكون من بينها سلع مثل الأرز والذهب والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى بعد تداول سلعة القمح  حاليا للمطاحن على منصة البورصة السلعية .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن قيام هيئة السلع ‏التموينية بطرح كميات من مخزون الأقماح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع، بمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً. 

ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، ‏وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، فيما تم صرف ما يقرب من  85% من مقررات شهر يناير حتى الآن، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 30%.


البورصة السلعية

التموين

تداول السلع بالبورصة المصرية

الأرز بالبورصة المصرية للسلع

زيت الطعام بالبورصة السلعية

سلع بالبورصة المصرية

ابراهيم عشماوى



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