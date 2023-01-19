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مجلس الوزراء: إجازة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير لا تطبق على الامتحانات

الخميس، 19 يناير 2023 02:18 م
مجلس الوزراء: إجازة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير لا تطبق على الامتحانات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أكد مجلس الوزراء استمرار أعمال الامتحانات وفقا لمواعيدها المقررة خلال إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة التى صدر قرار بها لتكون يوم الخميس 26 يناير بدلا من الأربعاء 25 يناير.
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

اجازة عيد الشرطة

ثورة 25 يناير

اجازة 25 يناير

اليوم السابع بلس



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