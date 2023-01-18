حصاد الوزارات.. الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الصحية لمنظومة الشكاوى الحكومية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية
وزيرة الهجرة: حرصنا على ربط المصريين بالخارج بالوطن وتعريفهم بالفرص الاستثمارية
تعليم القاهرة تربط غرفة العمليات بـ33 إدارة لمتابعة امتحانات الإعدادية
التعليم العالى: مدينة الأبحاث العلمية بالمركز 11 فى تصنيف سيماجو الإسبانى
وزارة البيئة تبحث مع الجانب العمانى التعاون فى الاستدامة البيئية
"الزراعة" تواصل التفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف فى محافظة الدقهلية
"القوى العاملة": دورات مجانية للشباب فى مجال الطاقة الشمسية بقنا قريبا
وزيرة البيئة تعلن إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى بالوزارة
الزراعة: تحريك 23 سيارة من المنافذ المتحركة الأحد لديوان محافظة المنوفية
وزير النقل: لن يضار أحد من مشروعى محور المرج أبوزعبل ومد المترو لشبين القناطر
التضامن: نجاح أولى مراحل برنامج "لا أمية مع تكافل" فى الوصول لـ900 ألف مستفيدة
الرى تنظم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث بدمياط
القوى العاملة تسلم أولى دفعات "قياس مستوى المهارة المميكنة" بالبحر الأحمر
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