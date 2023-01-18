حصاد الوزارات.. الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الصحية لمنظومة الشكاوى الحكومية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية