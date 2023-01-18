"الزراعة" تواصل التفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف فى محافظة الدقهلية

شن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يرافقه الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية والدكتور عبدالرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة حملة على بعض مخازن الأعلاف الذرة وفول الصويا فى محافظة الدقهلية للتأكد من عدم تخزين أو الاحتكار والبيع فى السوق السوداء وأيضا مراجعة فواتير البيع لمصانع الأعلاف المعتمدة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها، وفى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتوصيات لجنة الأعلاف المشكله بقرار وزير الزراعة رقم 455 لسنه 2022 برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتنفذ القرارات التى اتخذت فى شأن توفير الأعلاف، ومراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها.

أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على استمرار حملات التفتيش الفجائيه من قبل وزارة الزراعة ووزارة التموين وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـ 01551183224.