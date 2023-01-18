‎الرى تنظم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث بدمياط

‎كتبت أسماء نصار

‎نظمت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة فى فريق التوعية المائية بالوزارة، ندوة بالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط بعنوان "ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث"، حيث تم استعراض الموقف المائي فى مصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية، ونشر مفهوم الحفاظ على المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.

‎كما تم تنظيم لقاءات توعوية على ترعة حلاوة بكفر البطيخ بدمياط داخل الكتل السكنية، للتعرف على آراء السكان فى الحفاظ على المجارى المائية المؤهلة، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية تجاه الموارد المائية .

‎وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .