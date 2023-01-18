التعليم العالى: مدينة الأبحاث العلمية بالمركز 11 فى تصنيف سيماجو الإسبانى

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى على دور المعاهد والمراكز والهيئات البحثية فى توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات فى مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطبيقية لتطوير الأداء فى مجالات عدة تخدم الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن التعاون المستمر مع المؤسسات القومية والدولية فى مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وقد حظيت الأبحاث العلمية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المنشورة دوليًا فى المجلات العلمية المدرجة المصنفة وذات معامل تأثير مرتفع باهتمام كبير من حيث الإطلاع عليها والاستشهاد بها، بالإضافة إلى مساهمتها فى تحسين ترتيب المدينة فى كافة التصنيفات الدولية؛ حيث نشرت المدينة 590 بحثًا علميًا دوليًا (متضمنة 185 بحثًا فى محور الزراعة والسكان، و148 بحثًا فى محور الصحة والسكان، و90 بحثًا فى محور التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية، و54 بحثًا فى محور المياه، وتندرج باقى الأبحاث مع المحاور المختلفة بما يتوافق مع أولويات الخطة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار).

ووصل عدد مشروعات المدينة الممولة 33 مشروعًا علميًا جار العمل بها خلال العام الحالى، وتتضمن؛ 6 تعاقدات جديدة على مشروعات ممولة خلال عام 2022 من عدة جهات مانحة، ومنها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى جهات أجنبية كمجلس البحوث السويدى، وجامعة كوينزلاند باستراليا، فضلًا عن مشاركة أعضاء الهيئة البحثية فى العديد من المشروعات فى الجامعات والمراكز البحثية المختلفة كأعضاء بالفرق البحثية.

وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف رئيس المدينة أن عدد براءات الاختراع المقدمة وقيد التحكيم فى العام الحالى؛ 6 طلبات براءات اختراع، كما شرفت الهيئة البحثية بالمدينة بالإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بالجامعات المختلفة والتى بلغ عددها 109 رسالة ماجستير، و136 رسالة دكتوراه، فضلًا عن مشاركة باحثى المدينة فى 26 مؤتمر محلى ودولى، و96 ورشة عمل.

وفى إطار أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية وكافة مؤسسات وقطاعات الدولة، وقعت المدينة 6 بروتوكولات تعاون علمى خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 منها: عدد (4) بروتوكولات لدعم ريادة الأعمال والأفكار الإبداعية مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدمها المدينة من خلال المعامل المركزية، والتى تقدم خدمات البحوث والتطوير والاستشارات الفنية للجامعات ومراكز الأبحاث المصرية وقطاع الصناعة فى مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن قيام المدينة بعمل دراسات تقييم الأراضى وتحديد مواصفاتها ومدى صلاحيتها للزراعة بالمحاصيل المختلفة.

وفى إطار مشروع التحالف الوطنى للحاسبات فائقة السرعة، أُقيمت ورشة عمل بعنوان "تقنيات الحاسبات فائقة السرعة"، وتقوم المدينة بالدور الرئيس لهذا المشروع الذى تتمثل أهميته فى دور الحوسبة السحابية والحاسبات فائقة السرعة Cloud Computing & HPC فى مشاركة إمكانات المعالجة والتخزين للبيانات من خلال شبكة المعلومات والتى يتم الاستفادة منها فى الأغراض البحثية، والخدمات العلمية والمعملية، وتقديم خدمات بحثية للأساتذة بجامعة الإسكندرية، ودعم منظومة الرعاية الصحية، ودعم منظومة إدارة المياه والطاقة والتغيرات المناخية وتأثيراتها، وتكنولوجيا التعليم والتعلم.

وفى إطار الدور المجتمعى للمدينة، نفذت عدة أنشطة لدعم طلاب الكليات العملية وطلاب الدراسات العليا بالجامعات؛ بهدف تنمية مهاراتهم البحثية والابتكارية؛ حيث نظمت المدينة العديد من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، فضلًا عن إقامة المدارس الشتوية والصيفية لطلبة الجامعات المصرية، وأيضًا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال استقبال الزيارات للمدارس بمراحلها المختلفة واستقبال طلبة مدارس "STEM" بمعامل المدينة؛ لإجراء التجارب العملية، وبلغ عدد الطلبة والطالبات الذين تلقوا الدعم الفنى والعلمى بالمدينة خلال العام الماضى (150) طالب وطالبة، وقام الطلاب بتنفيذ عدد (40) مشروعًا بحثيًا تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

وساعدت المدينة فى حصول أحد طلاب مدارس "STEM" ببرج العرب الجديدة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فضلًا عن حصول الطالب محمد الحرارى على جائزة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية عن بحث بعنوان "تطوير أغشية بوليمرية مضادة للميكروبات".

وأظهرت نتائج تصنيف سيماجو ‏(Scimago‏) الإسبانى للمراكز البحثية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط فى مارس 2022 والخاص بنشر الأبحاث العلمية فى المجلات المفهرسة عالميًا، حصول مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية على المرتبة (11) من ضمن (391) مركز وهيئة بحثية على مستوى الدول التى شملها نطاق التصنيف، وجاءت بداية دخول المدينة فى التصنيف بقوة طبقًا لترتيبها كالآتي:

- المركز (639) على مستوى التصنيف دوليًا ككل من أصل 8084 مركزًا بحثيًا وجامعة على مستوى العالم.

- المركز (2) على مستوى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.