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وزير الصحة: الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:31 م
وزير الصحة: الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاستجابة والتعامل مع 98.5% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين التابع لوزارة الصحة، وذلك فى الفترة من شهر يناير حتى ديسمبر لعام 2022.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين خلال العام بلغ 77 ألفا و175 شكوى، وجاري العمل على حل 1140 شكوى، مؤكداً على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
 
وأكد "عبدالغفار" العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحاً إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيراً إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات. 
 
ومن جانبه لفت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حسن مدين، إلى حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري، وذلك من خلال عقد دورات تدريبة دورية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:

- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx  
- تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة 
-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.
-البريد الإلكترونى info@shakwa.eg 
- مسح QR Code

الصحة

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منظومة الشكاوى الحكومية

المنظومة الصحية

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