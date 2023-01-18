القوى العاملة تسلم أولى دفعات "قياس مستوى المهارة المميكنة" بالبحر الأحمر

كتبت – مرام محمد

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب والتى يتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة من خلال الادارة المركزية للتدريب المهنى، بعدما افتتحها وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وميكنة وحوكمة كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات "الوزير" بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية، وذلك تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العامل وسرعة الحصول على الخدمة.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فى تقريره الذى تلقته الوزارة أن الشهادة المميكنة تضمن لأصحاب الأعمال كفاءة ومهارة العامل وتحمى المستهلكين من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة، وتتم طباعة شهادات قياس مستوى المهارة بالوحدة الموجودة بمقر ديوان عام الوزارة طبقًا لتوجيهات وزير القوى العاملة فى هذا الشأن وتسهيلًا على المواطنين وحمايتهم.

وأضاف مدير المديرية أن شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة قد تغير من الشكل التقليدى الورقى المكتوبة بخط اليد بدون أى علامات تأمينية، لتصبح مطبوعة بعلامات مائية وذلك لحوكمة تلك الخدمة، وللحد من أى طرق لتزويرها.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد قد استقبلت وفدا من وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات بمقر ديوان عام المديرية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بشأن ميكنة خدمات "الوزارة" وإطلاقها على منصة مصر الرقمية، وبدء التدريبات العملية على منظومتى استخراج شهادات القيد المميكنة، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة المطورة، تمهيدا نحو بدء أعمال التشغيل التجريبى، لإطلاق التشغيل الفعلى لهذه الخدمات على منصة مصر الرقمية كأول محافظة رقمية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أنه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإسراع من الانتهاء من عمليات تطوير وتحديث أعمال التحول الرقمى لمنظومات العمل بالوزارة طبقا للمعايير القياسية بما يسمح بإطلاق خدماتها الجماهيرية على منصة مصر الرقمية، وتم مناقشة وشرح رؤية الوزارتين فى التحول الرقمى، وكيفية تحويل وميكنة خدمتى كعب العمل، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لتكون خدمات رقمية.