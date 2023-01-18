وزير النقل: لن يضار أحد من مشروعى محور المرج أبوزعبل ومد المترو لشبين القناطر

كتب سيد الخلفاوى

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، بدائرة الخانكة بالقليوبية، لمناقشة آخر تطورات محور المرج أبو زعبل، ومشروع مد خط مترو الأنفاق "الخط الأول" من المرج الجديدة لمركز ومدينة شبين القناطر.

وطمأن وزير النقل النواب، وأهالى مدينة الخانكة، أنه لن يضار أحد من المحور أو مد خط المترو، مؤكدا أنه لن يتم نزع ملكية المنازل إلا بعد الجلوس مع الأهالى ومناقشتهم في قيمة التعويضات، مع العمل على تقليل الإزالات على قدر الإمكان.

وأكد النواب خلال لقائهم مع الوزير، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، تمسكهم بمشروع مد مترو الانفاق من المرج الي شبين القناطر لخدمة الملايين من ابناء المركزين ايآ كانت التكلفة معبرين عن لرئيس الجمهورية علي هذا المشروع، كذلك التأييد الكامل لمحور المرج ابوزعبل للارتقاء بالمنطقة، مع التأكيد على ضمانات تعويض الأهالي المضارين من مشروع المترو و المحور.

وطالب النواب عدم البدء في تنفيذ المشروع قبل دراسة كافة الحلول والمقترحات المقدمة لتفأدى نزع الملكية بقدر الإمكان، وإعادة الدراسة لخط سير المحور المقدم من استشاري المشروع لتقليل نزع الملكية.

وناقش الاجتماعأن يكون هناك بدائل كثيرة لتعويض الأهالى وعدم الاعتماد على التعويض المادى فقط، مع إتاحة بدأئل كتخصيص اراضى أملاك دولة بمركز الخانكه او مدينة العبور ، وهو ما وعد الوزير بدراسته، وأن ما يتم الأن علي ارض الواقع يدخل في اطار الدراسات المبدئية وليست النهائية ثم يليها مرحلة التنسيق مع كافة الوزرات المعنية.