تعليم القاهرة تربط غرفة العمليات بـ33 إدارة لمتابعة امتحانات الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم، انعقاد غرفة عمليات تعليم القاهرة، وربطها بالإدارات التعليمية الـ33، والتدخل السريع وتذليل أى عقبات لضمان حسن سير وانتظام الإمتحانات داخل لجان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022.

وانطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإنتهاء من كافة الاستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان فى مادتى اللغة العربية و التربية الدينية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحةوسلامة الطلاب .

وأشار " موسى " أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددا على عدم منع أى طالب من أداء الإمتحان، كما صرح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول نصف العام 200844 طالب وطالبة، منهم 103001 طالب، و97843 طالبة، موزعين على (768) لجنة بالإدارات التعليمية الـ33

ونوه " موسى" أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ33 متواصلة على مدار اللحظة ،كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين والإلتزام بضوابط الإمتحانات ، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك .