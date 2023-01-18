"القوى العاملة": دورات مجانية للشباب فى مجال الطاقة الشمسية بقنا قريبا

كتبت – مرام محمد

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا اجتماعا تنسيقيا لوضع النقاط الأساسية لبدء برنامج تدريبي مكثف لخدمة شباب المحافظة في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالميWFP ، وطرح الآراء والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالبرنامج التدريبي المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة وتوجيهاته بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وفي إطار التوجه الدولي والمحلي إلى استخدامات الطاقة المتجددة كمصدر بديل والعمل على استغلالها الاستغلال الامثل واخراج كوادر فنية مدربة ومؤهلة للعمل في هذا الميدان.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه استقبل بمكتبه المهندس محمد عبد الحكيم من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومصطفى صلاح الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، ومحمد عدنان ممثلا عن برنامج الأغذية العالمي، ومحمد أنور منسق برنامج الأغذية العالمي بمحافظة قنا، والدكتورعبد الرحيم يوسف عبد الله أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربية – كلية الهندسة – جامعة جنوب الوادي وعدد من أصحاب الأعمال العاملين في مجال الطاقة الشمسية بقنا، لبحث سبل التعاون في تنفيذ دورات تدريبية على تلك المهنة لخدمة شباب المحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أنه على هامش اللقاء تم تفقد معمل الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بقفط، وكذا بعض الأقسام بالمركز وأبدى الحضور إعجابهم بمستوى التجهيزات المتقدمة بالمركز والتي من شأنها تقديم أفضل خدمة تدريبية للشباب .

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن بدء فاعليات مبادرة سلامتك تهمنا التى تنفذها إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، للتوعية والوقاية من إخطار الحريق بإدارة الحماية المدنية بالمنيا الجديدة لـ27 من مسئولى السلامة والصحة المهنية بمنشآت المحافظة، تحت رعاية حسن شحاته وزير القوى العاملة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة، أن هذه المبادرة المتميزة فى نوعها والتى تمت بناء على دعوة من العقيد مصطفى دعبس مدير إدارة الحماية المدنية لإدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا لنشر الوعى بين العاملين بالمنشأت للوقاية من إخطار الحريق، حاضرت فيها الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وخبير استشارى السلامة والصحة المهنية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل والقرارات الوزارية .

وأضاف مدير المديرية أنه تم شرح خطة الطوارئ والإخلاء قدمها النقيب طارق يسرى بإدارة الحماية المدنية كما تم الرد على استفسارات الحاضرين فى كيفية مكافحة الحرائق بالمنشات، ونفذت إدارة الحماية المدنية تدريب عملى للحاضرين للمبادرة على كيفية استخدام أجهزة الاطفاء، كما تقدم الحاضرين بالمبادرة بالشكر لوزارة القوى العاملة والمديرية وإدارة الحماية المدنية على تعاونهم فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية من أخطار الحريق بين العاملين بمنشآت محافظة المنيا.