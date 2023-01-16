حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن عن 3149 فرصة عمل فى 15 محافظة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
السكك الحديدية: إيرادات الهيئة 10.7 مليار جنيه وحققنا فائضا 1.1 مليار جنيه
هيئة النقل العام: تكلفة تذكرة الأتوبيس 10 جنيهات ونبيعها للجمهور بـ 5.5
وزير التموين: مناقصة توريد الذرة الصفراء هدفها توفير أعلاف لصغار مربي الدواجن
محافظة القاهرة تعلن توفير أسطول أتوبيسات عامة لخدمة زوار معرض الكتاب
السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان.. تفاصيل
الداخلية: استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية يناير 2023
الصحة توجه نصائح هامة لوقاية الأطفال من خطر الإصابة بكورونا
الصحة: لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى.. إنفوجراف
الصحة تكشف عن علامات إصابة السيدات بسرطان الثدى.. اعرف التفاصيل
القوى العاملة تعلن عن 3149 فرصة عمل فى 15 محافظة برواتب تصل لـ7500 جنيه
القوى العاملة: صرف 383 ألف جنيه لدعم 924 عاملا غير منتظم فى سوهاج
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