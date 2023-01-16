اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 05:59 م
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برواتب تصل لـ7500 جنيه..

حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن عن 3149 فرصة عمل فى 15 محافظة

الإثنين، 16 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن عن 3149 فرصة عمل فى 15 محافظة وزير القوى العاملة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

السكك الحديدية: إيرادات الهيئة 10.7 مليار جنيه وحققنا فائضا 1.1 مليار جنيه

هيئة النقل العام: تكلفة تذكرة الأتوبيس 10 جنيهات ونبيعها للجمهور بـ 5.5

وزير التموين: مناقصة توريد الذرة الصفراء هدفها توفير أعلاف لصغار مربي الدواجن
 
محافظة القاهرة تعلن توفير أسطول أتوبيسات عامة لخدمة زوار معرض الكتاب
 
السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان.. تفاصيل
 
الداخلية: استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية يناير 2023
 
الصحة توجه نصائح هامة لوقاية الأطفال من خطر الإصابة بكورونا
 
الصحة: لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى.. إنفوجراف
 
الصحة تكشف عن علامات إصابة السيدات بسرطان الثدى.. اعرف التفاصيل
 
 

السكه الحديد

النقل العام

هيئه النقل العام

التموين

القاهره

الذره الصفراء



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