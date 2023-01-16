وزير التموين: مناقصة توريد الذرة الصفراء هدفها توفير أعلاف لصغار مربي الدواجن

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصة لتوريد الذرة الصفراء لصالح الهيئة لمساهمة الوزارة في إتاحة أعلاف الدواجن لمزارع الدواجن وصغار المربين للمحافظة علي هذه الصناعة الهامة.



وبناء على ذلك أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن إجراء ممارسة رقم 1 لسنة 2022/2023 لتوريد ذرة صفراء طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد، وأن فترة الشحن من 10 إلى 25 فبراير المقبل، على أن يتم السداد بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأن العروض تقدم يوم الخميس المقبل، والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت .

ويأتي ذلك في الوقت الذى طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمعرض أهلا رمضان بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة، بجانب أيضا طرح كافة أنواع السلع الغذائية ومنتجات المخبوزات والدقيق والبقوليات بأسعار مخفضة.

وطرح منتجات الدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والمجمدة من خلال مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ أمان لوزارة الداخلية، وكذلك مشاركة كبرى الشركات.

وتطرح منتجات اللحوم السودانى بسعر 135 جنيها للكيلو وطرح اللحوم البلدي بسعر من 150 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو وطرح لحوم ضأن طازجة بسعر 165 جنيها للكيلو، بجانب أيضا طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلى ولحم مفروم وكفتة بأسعار مخفضة بالمعرض ولحوم برازيلى مفروم طبق زنة 500 جرام بسعر 60 جنيها .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.