وزير التموين: مخزون الأرز يكفى 6.3 شهر وجميع السلع الغذائية متوفرة

أعلن الدكتور عَلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون الأرز آمن ويكفى لمده 6.3 أشهر كما أن جميع السلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة لافتا إلى أنه تم توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى، وبالتعاون مع وزارة الزراعة حصر المساحات المنزرعة، والمضارب العاملة بالقطاع والمخازن بسبب أن الأرز سلعة استراتيجية وبالتالى أى فرد سيحاول حجب السلعة سيتم تغريمه مضيفا يتم استهلاك نحو 20 ألف طن أرز تموين شهريا

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين مكتب السجل التجارى النموذجى داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

تفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجاري النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وانه بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.