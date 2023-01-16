الأزهر يعلن خطوات التجديد الإلكتروني لترخيص مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

كتب لؤى على

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، خطوات تجديد تراخيص مكاتب التحفيظ التابعة لإشراف الأزهر الشريف بنظام إلكترونى على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك خلال المدة من 16 وحتى 31 يناير 2023م، بالخطوات التالية: 1 -يقوم المحفظ بتحميل ملف (xlsx) المرفق على بوابة الازهر الالكترونية، خلال المدة المذكورة أعلاه، ثم تسجيل بيانات الطلاب المُلحقين بمكتب التحفيظ، حتى يتسنى رفعه داخل طلب تجديد الترخيص، حيث لن يحفظ أى طلب تجديد دون رفع ملف بيانات الطلاب الملتحقين بالكتاب. أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، خطوات تجديد تراخيص مكاتب التحفيظ التابعة لإشراف الأزهر الشريف بنظام إلكترونى على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك خلال المدة من 16 وحتى 31 يناير 2023م، بالخطوات التالية: 1- يقوم المحفظ بتحميل ملف (xlsx) المرفق على بوابة الازهر الالكترونية، خلال المدة المذكورة أعلاه، ثم تسجيل بيانات الطلاب المُلحقين بمكتب التحفيظ، حتى يتسنى رفعه داخل طلب تجديد الترخيص، حيث لن يحفظ أى طلب تجديد دون رفع ملف بيانات الطلاب الملتحقين بالكتاب.

2- يقوم المحفظ بتحديد موقع المكتب، من خلال فتح خدمات الموقع بالموبايل، في أثناء التسجيل الإلكتروني على البوابة؛ لتسهيل الوصول إليه لاحقًا.

3- يقوم كل محفظ بالدخول للنظام الإلكتروني لتسجيل طلب تجديد التراخيص إلكترونيًّا على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/QuranClass، وذلك من خلال الرقم القومي ورقم السجل الخاص بالمكتب، وذلك في المدة من 16 وحتى 31 يناير 2023م.

4- يقوم المحفظ باستيفاء جميع البيانات الموجودة بالرابط وهي: الاسم رباعيًّا، الوظيفة وما يثبت ذلك (بطاقة الرقم القومي أو إقرار رسمي أو إفادة من جهة العمل)، واسم المكتب، ورقم السجل الخاص بالمكتب، وسنة النجاح، والعنوان كاملًا، ورقم التليفون، ومواعيد العمل: (فترة واحدة صباحية من التاسعة، صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، أو فترة واحدة مسائية من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة مساءً، أو فترتان - يوم كامل - من التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا ومن الثالثة عصرًا إلى السادسة مساءًا) على ألا تقل عدد الأيام عن ثلاثة أيام، مع تسميتها داخل نموذج بيانات المكتب.

5- طباعة استمارة تجديد الترخيص للعام 2023م من على بوابة الأزهر الإلكترونية، وكذا طباعة شيت بيانات التلاميذ الملحقين بالمكتب ورقيًّا لتسليمها لإدارة شئون القرآن بالمنطقة.

6- إعداد اسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي على: صورة من عقد المكتب (إيجار - تمليك) - صورة للمكتب عليها اللافتة - صور القاعات - صورة بطاقة الرقم القومي للمُحفظ - صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المكتب - صورة مؤهل صاحب المكتب - صورة مؤهل المحفظ - صور الرقم القومي للتلاميذ – صورة بطاقة الرقم القومي للعاملين بالمكتب مع بيان طبيعة عمل كل منهم بالمكتب.

7- يكون (السي دي) به ملف فيه جميع هذه المستندات ويتم تسميتها بالرقم القومي للمُحفظ، وتكون جميع الصور داخل ملف.