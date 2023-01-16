هيئة النقل العام: تكلفة تذكرة الأتوبيس 10 جنيهات ونبيعها للجمهور بـ 5.5

كتب أمين صالح

قال اللواء رزق علي مصطفي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، إن سعر تذكرة هيئة النقل العام كان يبلغ خمسة جنيهات فقط في السابق، وأصبحت خمسة جنيه ونصف أي أنه تم زيادة سعرها 10%؜ فقط، أما تكلفتها الفعلية، فتبلغ عشرة جنيهات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام 2021 /2022.

أضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، أنه تم عمل دراسة كاملة عن المعوقات التى تواجه وزارة النقل، كما لفت إلي أنه تم عمل 40 ألف كارنيه لكبار السن فوق سبعين عاما في شهر يناير الحالي فقط، وهى كارنيهات لا يتحمل فيها الراكب سعر التذاكر.

وأضاف رزق علي مصطفي، أن هذا الكارنيه قد يصل سعره للمواطن العادي 4 الاف جنيها، لكن هيئة النقل العام تحمل هذا السعر تخفيفا علي كبار السن.

وفيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية للهيئة، ذكر رزق علي مصطفي أنها بلغت 221 مليون جنيه.