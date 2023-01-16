القوى العاملة: صرف 383 ألف جنيه لدعم 924 عاملا غير منتظم فى سوهاج

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، ومديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، ومديرية القوى العاملة بالدقهلية، بشأن ما قدمته المديريات من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر 2022، فى مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات فى جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وجاء فى بيان صحفى للوزارة، اليوم الإثنين، أن التقرير الاول الذى تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 383 ألفاً و164 جنيها لـ 924 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين رعاية إجتماعية وصحية، بواقع منح مولود جديد وزواج ووفاة احد العمال، ومساهمة فى إجراء عمليات جراحية، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 487 منشأة، وأسفر عن تحرير81 محضراً، و567 منشأة يعمل بها 1724 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى، وأسفر عن تحرير 26 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن عقد 10 ندوات للتوعية، وبحث 20 شكوى عمالية، بالإضافة إلى توفير 715 فرصة عمل منها 13 لذوى الهمم من ابناء المحافظة.

أما عن التقرير الثانى، نوه فيه مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 183 فرصة عمل للشباب وتشغيل 98 من ذوى الهمم، والتفتيش على 508 منشاة من خلال مكاتب التفتيش العمالى يعمل بها 999 عامل، وبحث 136 شكاوى عمالية، وعقد 5 ندوات توعية، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 382 منشأة، أسفر عن تحرير 332 محضراً لمنشآت مخالفة، ويحث 177 شكوى في نفس المجال فضلاً عن صرف 234 ألف جنيه لـ 227 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، مع إصدار 1140 بوليصة تأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة، وانتهاء 8 برامج تدريبية لـ 128 متدرب على مهن مختلفة، فضلاً عن استخراج وتجديد 45 ترخيص عمل لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون داخل المحافظة.

وتضمن التقرير الثالث الذى تلقته الوزارة من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، التفتيش على 580 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى بالمحافظة يعمل بها 995 عامل، أسفر عن تحرير 225 محضراً، وعقد 7 ندوات توعية، واستخراج 1415 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، كما قامت بالتفتيش على 272 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، بالاضافة إلى توفير 90 فرصة عمل منها 14 لذوى الهمم ، فضلاً عن صرف 65 ألفاً و 932 جنيه بـ 48 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً.