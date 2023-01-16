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الصحة تكشف عن علامات إصابة السيدات بسرطان الثدى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 يناير 2023 10:25 ص
الصحة تكشف عن علامات إصابة السيدات بسرطان الثدى.. اعرف التفاصيل سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات تشير إلى اصابة السيدات بسرطان الثدى وقالت: يظهر سرطان الثدى على شكل سماكة فى الثدي، أو كتل غير مؤلمة) ونصحت باستشارة الطبيب حال ظهورها .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة

 

وتابعت : مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة: يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً 

يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع www.100millionseha.eg .

 

وأكدت أنه يجرى متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ تم تدريب 24 ألفًا و 107 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة) بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.
 
يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، في إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.
 
سرطان الثدى
 
 

الصحة

صحة المرأة

سرطان الثدى

الامراض المزمنة

السيدات



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