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الصحة توجه نصائح هامة لوقاية الأطفال من خطر الإصابة بكورونا

الإثنين، 16 يناير 2023 11:48 ص
الصحة توجه نصائح هامة لوقاية الأطفال من خطر الإصابة بكورونا وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح لحماية الأطفال الأقل من 18 عاما من خطر الإصابة بفيروس كورونا والتى تضمنت:- 
 
-الاهتمام بالتغذية وعلاج الأمراض والمشاكل الصحية.
 
-ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة. 
 
-الالتزام بغسيل اليد وتعقيمها. 
 
-الحرص على تلقى لقاح كورونا من سن 12 إلى 18 عاما. 
 
- البعد عن الزحام. 
 
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
 
 

الصحة

كورونا

غسيل اليد

البعد عن الزحام

الكمامة

عدوى كورونا



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