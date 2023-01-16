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الصحة: لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى.. إنفوجراف

الإثنين، 16 يناير 2023 11:14 ص
الصحة: لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى.. إنفوجراف الفيروس المخلوي
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى لكونه فيروس وليس بكتيريا.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: "لا يوجد لقاح للفيروس المخلوى بسبب التغير الدورى لكن هناك علاج يتم تقديمة للمصابين بالفيروس".
 
وأكدت الوزارة أن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرا ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.
 
وأوضح الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال مثل فيروس المخلوى، حيث تمثلت فى (صعوبة فى التنفس، حمى، رشح، قيء، احتقان بالحلق)، مشددًا على أنه يجب زيارة الطبيب المختص عند ظهور أى من تلك الأعراض على الطفل لتلقى الرعاية والعلاج المناسبين.
 
وأشارإلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، فى 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التى تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفى أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.
 
وأكد أنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج هذا المرض لأنه فيروسى وليس بكتيريا، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدورى فى بروتينات الفيروس، لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال فى سن صغير، مؤكدًا أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هى الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية فى مثل هذه الحالات المرضية.
 
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الصحة

الفيروس المخلوى

بكتيريا

فيروس

الاطفال

اصابات الفيروس المخلوى

كورونا

الدكتور حسام حسنى



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