اليوم السابع
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الأحد، 01 يناير 2023 05:28 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير النقل: القطار السريع يختصر زمن الرحلات لأكثر من النصف

الأحد، 01 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير النقل: القطار السريع يختصر زمن الرحلات لأكثر من النصف المهندس كامل الوزير وزير النقل
إعداد محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 

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