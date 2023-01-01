حصاد الوزارات.. وزير النقل: القطار السريع يختصر زمن الرحلات لأكثر من النصف

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
بدء زيادة الحد الأدنى للمعاش اليوم 1 يناير 2023.. اعرف التفاصيل
التعليم تعقد تدريبات لمعلمى مادة اللغة العربية بالصف الخامس
حصاد 2022.. بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية
الأوقاف تعلن اعتماد 14 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.. بالأسماء
وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بالعام الجديد وتؤكد: مستمرون فى خدمة مواطنينا
رئيس هيئة الصرف: تنفيذ مشروعات بـ 1.40 مليار جنيه خلال 2022
وزير النقل: القطار السريع يختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من النصف
التنمية المحلية تبدأ تلقى طلبات الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر المطورة
وزير الصحة يبحث مع خبير ياباني تبادل الخبرات في جراحات الأطفال وزراعة الأعضاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة