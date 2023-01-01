"المركزى لمتبقيات المبيدات" يتجاوز 335 ألف عينة خلال 2022 لأول مرة منذ إنشائه

كتبت ــ أسماء نصار

قالت الدكتورة هند عبداللاه المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن المعمل حقق العديد من الإنجازات خلال 2022 على الصعيدين المحلي والدولي.

أضافت أن أهم الاعتمادات المحلية والدولية هى تجديد شهادة الاعتماد الدولية من هيئة الاعتماد الفنلندية “FINAS” طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 وذلك للسنة السابعة والعشرون على التوالى، وشهادة الاعتماد الدولية من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 و شهادة الاعتماد الدولية لوحدة اختبارات الكفاءة المعملية (PT Unit) بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو 2010:17043 من المجلس الوطني للاعتماد “EGAC”.

أضافت أنه تم منح مركز التدريب كيوكاب بالمعمل شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية، وشهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 مما يجعل المعمل هو الجهة الوحيدة التابعة لمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة الحاصلة على ستة شهادات معتمدة في مواصفات الأيزو المختلفة.

كما تم تطوير ورفع كفاءة المعمل وذلك من خلال زيادة خدمات المعمل بأعلى جودة رأسياً وأفقياً وتم زيادتها رأسياً من خلال، ودعم أقسام المعمل المختلفة من خلال شراء أجهزة تحليل جديدة بأقسام المعمل المختلفة وتدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات حيث تم زيادة القدرة الاستيعابية بقسم متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات الأغذية والجودة، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، وتم زيادة السعة الاستيعابية بشراء أجهزة بأقسام المعمل المختلفة، وزيادة وإدراج أكثر من 100 تحليل جديد من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها، وإنشاء قسم جديد بالمعمل لقياس المواد الملامسة للأغذية وذلك بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الرقابية والمواصفات التي وضعت في هذا الشأن.

أشارت إلى أنه تم الانتهاء من توسعة قسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، كما أنه جاري العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً عن طريق عمل فرع جديد للمعمل بأحد المحافظات وقد تم الإنتهاء من استكمال البنية التحتية وكذا شراء الأجهزة تمهيداً لافتتاحه مطلع العام الجديد.

- الدور العلمي والمجتمعي:

كما شارك المعمل في أكثر من 23 ورشة عمل ومؤتمر علمي وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية والتغيرات المناخية والاستشعار عن بعد وسلاسل الإمداد، و تم تنظيم 6 ورش عمل مع جهات متنوعة منها غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، كروب لايف، لجنة مبيدات الآفات وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

وشارك المعمل في معرضيين دوليين معرض صحارى، ومعرض Food Africa وذلك للتواجد بين العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، و استقبل أكثر من 300 طالب من الجامعات المصرية المختلفة في السنوات النهائية للتدريب الصيفي بالمعمل أو زيارة المعمل لتأهيلهم لأسواق العمل، و أكثر من 14 زيارة محلية من مشروعات تنموية وروابط مجتمعية ومصدريين ومصنعيين وجهات رقابية للإطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء ومن هذه الجهات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشروع النمو الأخضر التابع لمنظمة اليونيدو، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،

كما تم نشر أكثر من 8 أبحاث علمية تم نشر 4 أبحاث منهم بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية بالإضافة إلى حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال عمل المعمل والإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.

وساهم المعمل في تأهيل بعض معامل الجهات الرقابية من خلال خبرائه في التدريب والإستشارات الفنية، وشارك في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

ورقع المعمل 11 بروتوكول و 16 عقد مع جهات مختلفة تعمل في مجال الإنتاج والتصدير الزراعي والتنصيع الغذائي وتحليل الملوثات ومن أهم الخدمات التي يقدمها المعمل من خلال هذه البروتوكلات أو التعاقدات دعم صغار المنتجين والمصدرين في تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية ويقدم خدماته لأكثر من 30 ألف شركة أعضاء بهذه الجهات ما بين شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة. يأتي كل ذلك في إطار دور المعمل محلياً لتطوير خدماته المختلفة.

و قام المعمل هذا العام بتحليل عينات من الموالح بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي عدد العينات التي قام المعمل بتحليلها هذا العام، كما قام بتحليل عينات من الفراولة الطازجة والمجمدة بنسبة قدرت بحوالي 18% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها هذا العام كما تم تحليل عينات بطاطس بنسبة قدرت بحوالي 12% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بالمعمل لعام 2022 والجدير بالذكر أن المعمل قام بتحليل عدد 335,8 ألف عينة لعام 2022 بنسبة زيادة عن العام السابق تصل إلى 18.5% تقريباً.

وساهم المعمل فى فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وأندونسيا والفلبين وغير ذلك من الأسواق الأخرى والتي قامت وفود من هذه الدول بزيارة المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق، و وتخطي زيارة وفد المفوضية الأوروبية لمراجعة نظام الرقابة المعمول به في مصر على شحنات الفول السوداني المصدرة للإتحاد الأوروبي (SANTE)/2022-7391 (AUDIT DG) والذي يشترط تحليل هذه الشحنات بالمعمل ويعتمد نتائجه.

واستقبل المعمل أكثر من 12 زيارة دولية من دول مختلفة لوفود رفيعة المستوى لمناقشة التعاون وفتح أسواق جديدة ومن أهم هذه الزيارات وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وفد رفيع المستوى من الصين، وفد رفيع المستوى من المجر، سلطنة عمان، هولندا، الفلبين، روسيا، نيجيريا، جنوب السودان، أوغندا، لبنان، العراق.

وشارك المعمل في أكثر من 10 مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية دولية بدول مختلفة من أهمها حضور منتدى فيينا لسلامة الغذاء 2022" من خلال خاصية التواصل عن بعد (الأونلاين)، إلقاء محاضرة بالاجتماع السنوي الأول للمنظمة العالمية لصحة الحيوان “AOAC INTERNATIONAL” ـ القسم العربي من – بعنوان:البرنامج التفصيلي واللوجستيات ــ بخاصية الأونلاين والمقام بمدينة دبى – بالإمارات العربية المتحدة، مشاركة المعمل في إجتماعات لجنة الكودكس العالمية بخاصية الأونلاين خلال الفترة من 21-25 نوفمبر 2022 فى الدورة الخامسة والأربعون لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لهيئة الدستور الغذائي لاعتماد معايير سلامة الأغذية وجودتها، مشاركة أحد أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل فى إجتماع اللجنة الدولية لإدارة المبيدات (JMPM) عبر تطبيق ZOOM والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة (WHO, FAO)، المشاركة فى 4 ورش عمل فى مجال (إختبارات الكفاءة المعملية الدولية المنظمة بمعرفة معامل الـ QS بألمانيا في مجال متبقيات المبيدات).

كما قام المعمل بتنظيم أكثر من 6 برامج دولية من خلال مركز التدريب التابع للمعمل لأكثر من 40 متخصص من عدة دول في مجال تحليل ملوثات الأغذية من أهم هذه الدول السعودية، الكاميرون، سلطنة عمان، ليبيا، روندا وتم ذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.