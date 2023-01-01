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وزير الصحة يبحث مع خبير ياباني تبادل الخبرات في جراحات الأطفال وزراعة الأعضاء

الأحد، 01 يناير 2023 03:02 م
وزير الصحة يبحث مع خبير ياباني تبادل الخبرات في جراحات الأطفال وزراعة الأعضاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور موريو كاساهارا، الخبير الياباني في تخصص زراعة الأعضاء وجراحات الأطفال، وذلك لبحث سبل التعاون في عدد من التخصصات الجراحية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
 
و في مستهل الاجتماع، أكد الوزير عمق وترابط العلاقات المصرية اليابانية، مؤكداً أهمية توطيد أواصر التعاون في شتى المجالات الصحية، بما يضمن الارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين مصر واليابان في جراحات الأطفال، وزراعة الأعضاء، خاصة زراعة الكبد.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث إيفاد واستقبال الفرق الطبية بين مصر واليابان، للتدريب وتبادل الخبرات بين الدولتين في مجال زراعة الأعضاء، وجراحات الأطفال، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
 
وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية جادة في مجال التعاون بجراحات زراعة الأعضاء وجراحات الأطفال، من خلال عقد بروتوكولات تعاون وتطبيقها بالمستشفيات والمراكز البحثية المتخصصة في البلدين.
 
حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان، لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور باسم عيسى، مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، وعدد من الخبراء في زراعة الكبد.
 
 

الصحة

زراعة الاعضاء

اليابان

المراكز البحثية

الخدمات الصحية

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