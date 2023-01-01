التنمية المحلية تبدأ تلقى طلبات الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر المطورة

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها المستمرة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالإسراع فى العمل بالمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة .

وفى هذا السياق أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومى لتطوير المجازر والذى يأتى فى إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى إن الوزارة إحدى الجهات المطورة ترغب فى تلقى طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية : دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التى تتخذها الشركة فى إدارة المجازر، مشيراً إلى المستندات المطلوبة تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة فى مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة "السجل التجارى السارى – البطاقة الضريبية – شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة"، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسى، والهيكل التنظيمى للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، ومدى خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذى يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة، وأى معلومات أخرى تود الشركة تقديمها.

وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة مراعاة حين التقدم بالمستندات المطلوبة طبيعة الأعمال الآتية : التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن ( الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة، النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية والتى تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الايجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية ( 4 شارع نادى الصيد، الدقى، الجيزة، قطاع الإدارة الاستراتيجية و التنمية المحلية، الادارة العامة للمخلفات الصلبة )، وعبر الموقع الرسمى للوزارة https://www.mld.gov.eg/ar، ومواقع المحافظات على الانترنت بداية من اليوم 2023/1/1 و حتى 2023/1/31.

وشدد وزير التنمية المحلية، على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المشروع القومى الهام، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التى لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات.