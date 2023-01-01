الأوقاف تعلن اعتماد 14 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.. بالأسماء

كتب على عبد الرحمن

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من محافظتي: البحيرة (المجمعة الثانية) وأسيوط (المجموعة الخامسة) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الأزهرية، وسننشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.

1. جلال عبد المحسن عبد ربه محمود حسن-البحيرة-كلية أصول الدين

2. جمال ياسر ماهر حافظ سلك-البحيرة-كلية الشريعة والقانون

3. أنس مصطفى السيد مصطفى جعفر-البحيرة-كلية الشريعة والقانون

4. على صبرى محمد حسبو خضر-البحيرة-كلية الشريعة والقانون

5. محمد عبد الكريم محمد سليمان-أسيوط-كلية الشريعة والقانون

6. سيد مصطفى سيد محمد-أسيوط-كلية الشريعة والقانون

7. رمضان أحمد رمضان حسين-أسيوط-كلية الشريعة والقانون

8. حسام الدين حربى عبد البصير عبد العال-أسيوط-كلية الشريعة والقانون

9. محمد أيمن عساوى عبد الحميد العساوي-البحيرة-كلية الدراسات الإسلامية والعربية

10. على عبد الباسط على محمد أبو العنين رضوان-البحيرة-كلية الدراسات الإسلامية والعربية

11. تهامى رضوان عبد المالك إبراهيم أبو صيام-البحيرة-كلية اللغة العربية

12. إبراهيم السيد محمد حسن بحات-البحيرة-كلية القرآن الكريم

13. أمين يوسف بكر أمين-البحيرة-كلية القرآن الكريم

14. أحمد محمد أبو بكر عيسى-البحيرة-كلية القرآن الكريم

ووجهت وزارة الأوقاف، المديريتين بضرروة استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.