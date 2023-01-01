اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بالعام الجديد وتؤكد: مستمرون فى خدمة مواطنينا

الأحد، 01 يناير 2023 03:25 م
وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بالعام الجديد وتؤكد: مستمرون فى خدمة مواطنينا السفيرة سها جندي
كتب ــ محمود راغب

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في أول أيام العام الجديد 2023، توجهت السفيرة سها جندي بخالص التهنئة إلى المصريين حول العالم، متمنية لهم عامًا مليئًا بالنجاحات والتوفيق، مؤكدة أننا حريصون على متابعة أحوال المصريين بالخارج على مدار الساعة، لتلبية رغباتهم والوقوف على مقترحاتهم.
 
وأضافت السفيرة سها جندي، أن هناك تواصلا مستمرا لربط المصريين حول أنحاء العالم، موضحة أن كل مجموعة تتابع ملفات متخصصة بالمصريين بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل المباشر مع مختلف الجاليات.
 
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة تتابع الحالة الصحية لمصابى حريق غرفة قيادة مركب وإصابة 14 مصريا في تركيا، ومن فرنسا حرصت الوزارة على تقديم الدعم لشاب توفي والده ويرغب في جمع متعلقاته، كما قدمت الوزارة -في أول أيام العام الجديد- الدعم لشاب فقد عمله وهو العائل الوحيد لأسرته، وتتابع تلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين بينهم سيدة تقدمت بطلب لتيسير فرصة للحج، كما تتواصل وزارة الهجرة مع الجهات المعنية لمتابعة حالة مواطنين يقضون عقوبة في بلجيكا والعراق وغيرها.
 
وأكدت السفيرة سها جندي، أن الوزارة تتابع ملف التيسيرات المقدمة في إطار قانون سيارات المصريين في الخارج ووضع خطة متكاملة لإعلام المواطنين في مختلف الدول بآليات جلب سيارة من دول الإقامة، موضحة أن هذه الفرصة استثنائية، وقد لا تتكرر مجددًا بهذه الصورة التي بلغت نحو 35% قيمة الجمارك والضرائب.
 
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن هناك متابعة مستمرة من جانب وزارة الهجرة للمبادرات استثمارية مع مصريين في أمريكا وأوروبا ومنطقة الخليج وأفريقيا، بجانب متابعة إنشاء شركة مساهمة للمصريين في الخارج، والتي تأتي تنفيذًا لتوصيات النسخة الثالثة من مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج".
 
وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك جهودا مكثفة للاستفادة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج في مختلف المجالات، ومن بينها تنظيم حملة طبية لقاطني حي الأسمرات، وتقديم الدعم للتعاون الاستثماري بين مصر وكندا، موضحة استكمال التعاون في خطوات تنفيذ تطبيق للمصريين في الخارج؛ ليضم كافة الخدمات الخاصة بهم في مكان واحد.

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