التعليم تعقد تدريبات لمعلمى مادة اللغة العربية بالصف الخامس

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بعقد تدريب لموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2022/2023، في أطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي، موضحة أنه في أطار خطة تنمية المعلمين واستكمالا لتدريبات معلمي الصف الخامس الابتدائي، يجب التأكيد على موجهي مادة اللغة العربية بمتابعة التدريبات التي ستعقد من خلال قاعات الفيديو كونفراس بقاعات الجمهورية، على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، يتم عقد التدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي من الفترة 2 يناير ولمدة يومين علي أن تنتهي يوم 3 يناير 2023، وذلك خلال الفترة الصباحية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت تدريبات لموجهي المواد التعليمية ومسؤولي التدريب والمشرفين على التدريب بالمديريات التعليمية، على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر الماضى.

وتهدف التدريبات، إلى بناء قدرات المشاركين في إعداد المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم في المواد الدراسية المختلفة، والتمييز بين المستويات المعرفية، وتحديد معايير بناء المفردات الاختبارية في المواد المختلفة، وتطبيق خطوات إعداد المفردات الاختبارية في ضوء منظومة التقويم الحديثة، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص.

وشملت موضوعات البرنامج التدريبي، نواتج التعلم لدى المتعلم، وتصنيف نواتج التعلم، ومستويات نواتج التعلم المعرفية، وبناء المفردات الاختبارية ومعايير جودتها، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص في ضوء معايير الجودة.

واستهدفت التدريبات، موجهي المواد الدراسية "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغةالفرنسية، اللغة الألمانية، باقي اللغات، الرياضيات البحتة والتطبيقية، الفلسفة والمنطق، والكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والدراسات الاجتماعية".

جدير بالذكر أنه تم إجراء التدريب على ثلاثة مراحل، شملت المرحلة الأولى 378 موجه بكل مديرية، و27 مسؤول تدريب، و10 مشرفين على التدريب، بينما شملت المرحلة الثانية موجهي المواد التعليمية المستهدفة بالمديريات التعليمية بكل محافظة، كما شملت المرحلة الثالثة معلمي المواد التعليمية المستهدفة بالمدارس الثانوية العامة بكل محافظة.