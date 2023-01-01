125 ألف جنيه جوائز الفائزين فى مسابقة الأوقاف جزء "عم يتساءلون"

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الفائزين فى مسابقة معانى القرآن الكريم "جزء عم يتساءلون"، الجزء الثلاثون من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا، وذلك على النحو التالي:













وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق صرف مكافأة استثنائية لأفضل خمس مديريات أداءً خلال شهر ديسمبر، ثلاث مديريات (أ)، ومديريتين (ب)، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمتابعة والتطوير المستمر لبرامجها الدعوية والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد، ونظرًا لحسن المتابعة الميدانية والتعاون الجاد بشأن هذا الملف.

كما أعلن وزير الأوقاف عن مسابقة "الإدارة الأفضل أداءً" في الأنشطة الدعوية خلال شهر يناير المقبل، حيث قرر الوزير، إثابة أفضل عشرين (مدير إدارة فرعية ) بمبلغ (2000) جنيه لكل مدير إدارة تكون إدارته ضمن الإدارات الأفضل أداءً خلال شهر يناير 2023، على أن تتم إفادتنا بصور الأنشطة بحضور مدير الإدارة لها مقيّمًا للأداء ، وذلك بالإضافة إلى إثابة أفضل خمس مديري مديريات (أ) وأفضل مديري مديريتين (ب) بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، بشرط أن تحقق إدارتها أداءً ونموذجًا مشرفًا في الأنشطة ، وذلك من خلال عدد المساجد ذات الكثافة الجماهيرية، وجودة الأداء ومخرجات البرنامج، وصور النشاط الواردة في هذا الشأن.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقراء السورة المعتمدين بالأوقاف، مع فتح الباب لشيوخ وأعضاء المقارئ من أصحاب الصوت الحسن من غير الأئمة الراغبين فى المشاركة فى قراءة السورة فى رمضان (قرآن الجمعة، وقرآن العصر، وقرآن السهرة )، وذلك بالمساجد الكبرى وفق الخطة التى سيتم اعتمادها لكل مديرية.