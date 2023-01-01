‫وزير الرى يتفقد أعمال تأهيل ترعتى قنديل وأم دومة ضمن حياة كريمة بسوهاج

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم أعمال تأهيل ترعة قنديل وترعة أم دومة والمارتين بقرية أم دومة بمركز طما إحدى مراكز المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بمحافظة سوهاج.

وتفقد وزير الرى الأعمال الجارية لتلافى بعض الملاحظات التى تم رصدها بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بالوزارة على الترعتين، موجها بسرعة نهو هذه الملاحظات فى أسرع وقت، كما تم الوقوف على حالة ترعة الجرجاوية وجاهزية القطاع المائى لإمرار التصرفات المائية، موجها حيث كلف باستمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور.

ووجه وزير الرى بعمل دراسة لبدالات المساقي المستخدمة فى نقل المياه علي ترعة قنديل وتعديلها لتتماشي مع تأهيل الترعة الحالي.

وقال وزير الرى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات ل تأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتابع أنه تم تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4362 كيلومتر بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم انهاء تأهيلها حوالى 2812 كيلومتر، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1550 كيلومتر، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارى العمل بعدد 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وقامت الوزارة بتدبير 114 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 226 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة) ، وذلك لإقامة 126 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 48 قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (13 قطعة) ثم المراكز الطبية (8 قطع) ، المواقف النموذجية (6 قطع) ، المدارس (5 قطع) ، الأسواق الحضرية (5 قطع) ، الوحدات البيطرية (4 قطع) ، وحدات الإسعاف (4 قطع).