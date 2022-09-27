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حصاد الوزارات.. الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود جدرى القرود
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم العالى: لا سقف لتمويل مشروعات وابتكارات الطلاب
 
النقل تنفذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT
 
الهجرة: منح الأسر المصرية فى الخارج باقة تخفيضات على "مصر للطيران"
 
الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود
 

 


حصاد الوزارات

التعليم العالى

النقل

القطار الكهربائى

الصحه

جدرى القرود

التربيه والتعليم

عماله غير منتظمه



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