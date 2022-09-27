حصاد الوزارات.. الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم العالى: لا سقف لتمويل مشروعات وابتكارات الطلاب
النقل تنفذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT
الهجرة: منح الأسر المصرية فى الخارج باقة تخفيضات على "مصر للطيران"
الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود
التعليم: يوم كامل لممارسة الرياضة بالمدارس لجذب الطلاب واكتشاف المواهب
التعليم: تسجيل الغياب الإلكترونى للطلاب لتحقيق الانضباط بالعام الدراسى الجديد
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