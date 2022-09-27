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النقل تنفذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:00 م
النقل تنفذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT القطار الكهربائي
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، والذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من محطة عدلى منصور لمحطة الفنون والثقافة، وكذلك المرحلة الثانية من مدينة بدر لبداية مدينة العاشر من رمضان بمحطة مدينة المعرفة.

وتمتد المرحلة الثالثة للمشروع بطول 20.4 كم من بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (والتى تم افتتاحها ضمن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية) إلى محطة العاصمة المركزية للتبادل مع القطار السريع فى 4 محطات والتى يتم تنفيذها بواسطة مقاولين مصريين تحت قيادة التحالف الصيني كريك-افيك. 
 
أما المرحلة الرابعة لمشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان تمتد من نهاية المرحلة الأولى بمحطة العبور الجديدة حتى محطة مركز المدينة (داخل مدينة العاشر من رمضان) بطول 16 كم وعدد 3 محطات. 
 

القطار الكهربائي الخفيف

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