وزير القوى العاملة يُسَلِم تعويضات لأسر عمالة غير منتظمة بـ 8 محافظات

كتبت آية دعبس

سَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من العمالة غير المنتظمة وأسرهم، بإجمالى مبلغ 896الف و 611 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.

شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"- حالات وفاة لـ.5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات :السويس،المنيا، سوهاج ، جنوب سيناء وهم : عادل عبد الله، اسلام مزيد، يونان شحاتة، محمد احمد،مصطفى عودة..وحالات عجز نتيجة إصابة لـ4 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظات: بورسعيد ، الشرقية، بني سويف، الجيزة، وهم : هاني يسري،محمد سكران،رمضان كيلاني، عصام عبد الرحمن.

وبعد أن استمع الوزير إلى مطالب بعض الأسر، وعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

حضر التسليم من جانب" الوزارة" مجدي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة ،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين.