القوى العاملة: بث تجريبى لــ3 خدمات رقميا والوزير يوجه بسرعة إنهاء الإجراءات

كتبت آية دعبس

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة ، بمسئولى "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS ، للاطلاع على العرض والبث التجريبى وآليات تجهيز البوابة تمهيداً لإطلاقها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP.

يأتى ذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والبرنامج لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، بهدف تعزيز الانظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة، باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية وإتاحتها لمتخذى القرار.

واستعرضت منة الله أنور، وآية عمر، من وحدة الشركات الحكومية والرقمنة ببرنامج الأغذية العالمي،بث تجريبي للبوابة الجيومكانية واقسامها وأهم مؤشرات الأداء للادارات الثلاثة على البوابة، واختصاصات كل إدارة والمكاتب التابعة، واماكنها مقسمة وفقا للمحافظات، واحصائيات ومؤشرات آداء كل مكتب فيما يخص الأداء ، فضلا عن متابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها في مجال السلامة والصحة المهنية.

ووجه الوزير، بسرعة الإنتهاء من جميع الاجراءات الخاصة بالبوابة وتجهيزها لإطلاقها لخدمة قطاعات عمل الوزارة، وعملية اتخاذ القرارات، وصنع السياسات، وتوفير بيانات وأنشطة الوزارة، بما يخدم مجتمع العمل، والمواطنين من مختلف فئات المجتمع، والبدء في عمليات التدريب ونقل الخبرات لكوادر الوزارة من خلال التدريب التطبيقي على عمليات إدارة وتطوير شاشات ولوحات مؤشرات الاداء .

وجاء في بيان صحفي عن الوزارة اليوم الثلاثاء أن" البوابة الجيومكانية" تهدف إلى التحول الرقمي، ودعم اتخاذ القرار ، وبناء قاعدة بيانات جغرافية ، وبناء تحليلات ومؤشرات أداء مكانية ، والتكامل مع النظم المستخدمه حاليا بالوزارة ، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل بمختلف انواعها، من أجل دعم جهود الوزارة في مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات والقيام بتنفيذ برامج التدريب التفني والمهني ودعم سبل المعيشة ومشاركة القطاع الخاص وتحسين فرص العمل مع التركيز على التمكين الاقتصادى والاجتماعي للشباب.

يذكر ان المرحلة الاولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل العمل على 3 قطاعات وهى: السلامة والصحة المهنية ، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهنى لتوفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات آداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات ، كما يستهدف بدء جلسات النقاش واختيار الإدارات المعنية للمرحلة الثانية .