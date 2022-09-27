الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود

اعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأى أمراض وبائية، تم ثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم 25 سبتمبر الجارى.

وبحسب وزارة الصحة فإنه تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وحالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.