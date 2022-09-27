اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:32 ص
الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود جدرى القرود
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأى أمراض وبائية، تم ثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج  يوم 25 سبتمبر الجارى.
 
وبحسب وزارة الصحة فإنه تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وحالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

 


الصحة

جدرى القرود

مرض جدرى القرود حالة جدرى القرود

إصابة جديدة بجدرى القرود

أخبار عاجلة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة