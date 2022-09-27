وزير التعليم العالى: تحويل ابتكار الطلاب لمنتجات تتماشى مع خطة التنمية

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن محور رئيسى من محاور استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر الإبداع والابتكار لربطه بسوق العمل واحتياجات الدولة فى خطط التنمية وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوطين الصناعة .

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمه له باحتفالية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، بدأت بتوجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مراكز للابداع والابتكار داخل الجامعات وهذه المراكز تفرز الإمكانيات والمواهب والابتكارات داخل شباب الجامعات ومراكز الابداع التى تم إنشاؤها بدعم من صندوق رعاية المبتكرين وما تشهده اليوم نتاج لهذه المراكز.

واستعرض وزير التعليم العالى خلال كلمته ، الفوائد المكتسبة من إنشاء هذه المراكز داخل الجامعات التأكيد على مفهوم التخصصات البينية والتفاعل المشترك بين التخصصات المختلفة ، وهذه التخصصات تغطى احتياج الابتكار ليستطيع أن يكون منتج يلبى احتياجات الدولة ويسعى الطلاب داخل المراكز من مختلف الكليات لتحويل الحلم إلى واقع فعلى ويتعلم كيفية إدارة المنتج ويوفر التمويل هذا المشروع والابتكار لتحويلها إلى واقع .

واستطرد وزير التعليم العالى ، أن تحويل الابتكار والإبداع إلى منتج يتطلب دعم الطلاب ، بالإضافة إلى أن الابتكار والإبداع لا يتم دون وجود ممثلين من رجال الصناعة والشركات العالمية والمحلية وهناك محور داخل مراكز الابداع بربطها مع احتياجات سوق العمل والصناعة والطلاب يتولوا بحث احتياجات الصناعة والعمل على ابتكار وسائل لحل أى مشاكل تتعلق بالصناعة.

وتابع الدكتور أيمن عاشور ، أن نعمل على تطوير الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطنى موضحا أن المسابقتين التى نحن بصدد الاحتفاء بها يتطلب التحية لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ويعتبر إنجاز على مر عامين موجها الشكر إلى مجلس إدارة الصندوق للعمل على تحقيق الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا التى تنتهجها وزارة التعليم العالي.

وأشار إلى دور الصندوق فى دعم الباحثين والمبتكرين ، حيث يتم توفير دعم فنى وإدارة وتنظيمى ومادة لهذه المراكز فى كل الجامعات لتحويل افكار وابداعات الطلاب لمنتجات قابلة للتسويق ، مشيرا إلى أن هناك منظومة كاملة يتم ميلادها اليوم داخل الجامعات المصرية لأن أحد محاور التعليم العالى والبحث العلمى الابتكار والإبداع وأصبح لدينا محور هام أن الطالب يتعلم أسس الابتكار والإبداع وأصبح فى قلب ونهج العملية التعليمية نفسها .

ولفت إلى أن عندما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس السيسى وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء موضحا أن الآليات التنفيذية وتفعيل تطبيقها نعمل عليها الآن للتأكد أن كل افكار الباحثين وتحويلها إلى منتجات تسهم فى تطوير وربط البحث العلمى مع احتياجات الدولة .

واختتم الحديث بأن ما تم عرضه من أفكار للفرق المشاركة يبشر بكل الخير لشباب الوطن الذى يبعث بالمال بعد افضل فى ظل الجمهورية الجديدة واى كان نتيجة المسابقة أتوجه إلى كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشرفين بكل الشكر على الاعداد والمشاركة .

وكرم الدكتور أيمن عاشور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء هيئة التدريس ، كما تم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين من مدارس المتفوقين .