الهجرة: منح الأسر المصرية فى الخارج باقة تخفيضات على "مصر للطيران"

كتب محمود راغب

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن طرح عروض خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوزارة الهجرة بدعم المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم، وفي إطار مجموعة المحفزات التي أعلنت وزيرة الهجرة عن إطلاقها، ونتيجة للقاء سيادتها مع السيد وزير الطيران المدني، لبحث آليات التعاون بين الوزارتين لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين في الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25٪، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33٪ لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة.

وتقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بجزيل الشكر للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على التعاون والتنسيق السريع لطرح الأسعار المخفضة للمصريين بالخارج ولسرعة استجابة سيادته من أجل توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وأسرهم خلال زياراتهم لوطنهم، في إطار حزمة المحفزات المقترحة من وزارة الهجرة لتنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الطيران أن العروض ستكون متاحة على موقع "مصر للطيران" ووكلاء السياحة في أنحاء العالم كافة، ولن تكون متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة، حيث إن فترة تطبيق العروض جاهزة للحجز الفوري على الرحلات بداية من أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية سبتمبر من العام القادم 2023، فيما عدا الأوقات التالية المرفقة بجدول حيث تتوقف فيها العروض نظرًا لكثافة الحجز المسبق بالفعل على تلك الرحلات.

واختتمت السفيرة سها جندي بالتأكيد على أن وزارة الهجرة مستمرة في العمل والإعلان عن مجموعة من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج في إطار خطة عمل الوزارة لتلبية طلبات مواطنينا وزيادة ربطهم بالوطن والعمل على تنمية الولاء والانتماء لدي الأجيال الجديدة.