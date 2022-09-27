وزير التعليم العالى: لا سقف لتمويل مشروعات وابتكارات الطلاب

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا سقف لدعم وتمويل ابتكارات الطلاب والباحثين بالجامعات طالما يلبى احتياجات الدولة.

وأكد وزير التعليم العالي في تصريحات صحفية، أن نهج الوزارة في الوقت الحالي هو مساعدة الطلاب والباحثين على حل مشكلات واقعية، بطرق غير تقليدية.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قال إن محور رئيسى من محاور استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر الإبداع والابتكار لربطه بسوق العمل واحتياجات الدولة فى خطط التنمية وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوطين الصناعة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمه له باحتفالية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، بدأت بتوجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مراكز للابداع والابتكار داخل الجامعات وهذه المراكز تفرز الإمكانيات والمواهب والابتكارات داخل شباب الجامعات ومراكز الابداع التى تم إنشاؤها بدعم من صندوق رعاية المبتكرين وما تشهده اليوم نتاج لهذه المراكز.