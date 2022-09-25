أوكرانيا تنشر صورة لأحد جنودها قبل وبعد وقوعه فى أسر القوات الروسية

كتب إيهاب محمد

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، صورة لجندى أوكرانى، قالت إنها بعد الأسر من قبل الروس على خلفية الحرب بينهما، وتظهر الصور التى نشرتها قناة العربية، صور للجندى قبل وبعد الأسر، لتوضح حالة الإعياء الشديد الظاهرة على وجهه، وفقدانه للوزن بشكل لافت للانتباه، مع وجود تورمات وكدمات فى وجهه، وبدا هزيلا جدا.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكرانى – في وقت سابق من اليوم الأحد - ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 56 ألفا و700 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.



الجندى الأوكرانى قبل أسره

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي- أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2275 دبابة، و4 آلاف و832 من المركبات المدرعة، و1368 من النظم المدفعية، و328 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و259 طائرة، و220 مروحية، و15 سفينة حربية، فضلا عن 130 وحدة من المعدات الخاصة، و3 آلاف و701 مركبة وخزانات وقود، مشيرة إلى أن أكثر الخسائر الروسية كانت في اتجاه كراماتورسوك ودونيتسك.

في السياق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم، تمكنها من إسقاط طائرتين روسيتين مقاتلتين من طراز "سوخوي-25" و"سوخوي-30" خلال الساعات الماضية.



الجندى بعد الأسر

وذكرت القوات الجوية ، أنه في منطقة المهام القتالية، أسقطت وحدة الدفاع المضادة للطائرات التابعة للواء 25 العسكري طائرتين روسيتين، وهما طائرة هجومية مدرعة من طراز (Su-25) وطائرة من طراز (Su-30) مقاتلة من الجيل الرابع متعددة المهام، مضيفة " أن المجال الجوي داخل مناطق المسئولية يخضع لسيطرة كاملة من قبل وحدات الدفاع المضادة للطائرات الأوكرانية".