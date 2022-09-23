أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: تأثر غرب البلاد بمنخفض سطحى ورياح مثيرة للأتربة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الأرصاد: تأثر غرب البلاد بمنخفض سطحى ورياح مثيرة للأتربة العالقة
9 معلومات عن سيارات الشهر العقارى المتنقلة.. إنفوجراف
نسبة الشفاء من فيروس سى تتجاوز 98% فى مراكز الصحة والعلاج مجانا
هيئة الرعاية الصحية توافق على اعتماد لائحة التسكين للعاملين بالهيئة
وزير الرى بتفقد أعمال التطوير بواحة سيوة
وزيرة الهجرة تستعرض استراتيجية الاتصال الإعلامى مع المصريين بالخارج
"البحث العلمى والتكنولوجيا ضرورة حياة".. أحدث إصدارات سلسلة "رؤية" بالأوقاف
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