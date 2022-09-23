اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:46 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: تأثر غرب البلاد بمنخفض سطحى ورياح مثيرة للأتربة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: تأثر غرب البلاد بمنخفض سطحى ورياح مثيرة للأتربة أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
9 معلومات عن سيارات الشهر العقارى المتنقلة.. إنفوجراف
نسبة الشفاء من فيروس سى تتجاوز 98% فى مراكز الصحة والعلاج مجانا
هيئة الرعاية الصحية توافق على اعتماد لائحة التسكين للعاملين بالهيئة
وزير الرى بتفقد أعمال التطوير بواحة سيوة

 


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