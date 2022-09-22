الأرصاد: تأثر غرب البلاد بمنخفض سطحى ورياح مثيرة للأتربة العالقة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه يتأثر الآن غرب البلاد، بمنخفض سطحي تنشط معه الرياح تكون مثيرة للاتربة العالقة علي مناطق من الفرافرة والواحات يتقدم للداخل مع الوقت.

وتابعت : درجة الحرارة الآن علي القاهرة 32 درجة والرطوبة 30٪، ومع نهاية اليوم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض النسبي علي القاهرة وإن ظلت مرتفعة علي شمال وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أتربة عالقة ونشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.