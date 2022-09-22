"البحث العلمى والتكنولوجيا ضرورة حياة".. أحدث إصدارات سلسلة "رؤية" بالأوقاف

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير الإصدار التاسع والأربعين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب : (البحث العلمي والتكنولوجيا... ضرورة حياة) مراجعة وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الكتاب يبين أن البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة ، وقاطرة تقدم الدول والمجتمعات ، وأن ما ينفق في البحث العلمي والتكنولوجيا استثمار حقيقي، وأن كل جهد يبذل فـيـه أو تمويل يقدم له يحقق عائدًا مباشرًا على أصحابه، وعلى المجتمع كله ، وربما على الإنسانية جمعاء.

كما يبيّن أن المراد بالعلم النافع كل ما يحمل نفعًا للناس في شئون دينهم وشئون دنياهم ، من العلوم الشرعية أو العربية أو علم الطب أو الصيدلة أو الفيزياء أو الكيمياء أو الفلك أو الهندسة أو الطاقة وسائر العلوم والمعارف، وليس قصرًا على علم دون علم.

ويضم نخبة مميزة من الأبحاث القيمة تدور في جملتها حول قيمة البحث العلمي ، وأهميته ، وتحدياته ، وأخلاقياته ، وتعظيم فوائده ، وإشكاليات التنمية التكنولوجية ، ووسائل التعامل معها .