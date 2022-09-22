وزير الرى بتفقد أعمال التطوير بواحة سيوة

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري اليوم أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة بمحافظة مرسى مطروح للتعرف على طلبات الأهالى.

وعقد سويلم لقاءاً مع مجلس المشايخ بواحة سيوة ، حيث تم إجراء حوار موسع حول أعمال التطوير التي تقوم بها الوزارة حالياً لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة والحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة مع مراعاة الابعاد الاجتماعيه والبيئية.

وتوجه محافظ مطروح بالتحية للقيادة السياسية لإهتمامها بواحة سيوة والعمل على وضع حلول جذرية لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة.

وأشار الشيخ عبد الرحمن الدميري شيخ مشايخ سيوة إلى أن الرئيس السيسى أعطى شهادة ميلاد جديدة للواحة بعد عقود طويلة فقد فيها الاهالي الأمل في التطوير ، وأن ما يتم الآن بالواحة هو نموذج نجاح يبرز التعاون بين أجهزة الدولة وأهالي الواحة وهو ما يمثل ضمانة نجاح لأعمال التطوير.

وأعرب الشيخ عمر راجح كلمة عن ترحيبه بزيارة وزير الرى ، متوجهاً بالتحية لإهتمام الدولة بتطوير واحة سيوة ، مع القيام بعرض عدد من مطالب أهالى واحة سيوة.

وأكد سويلم على اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لأعمال التطوير بواحة سيوة ، حرصه الشخصى على متابعة أعمال التطوير بشكل مستمر ، مشيراً لسعادته بزيارة واحة سيوة لمتابعة أعمال التطوير على الطبيعة ، والتباحث مع السادة مشايخ الواحة للتعرف على مطالبهم و رؤيتهم المستقبلية.

وأشار إلى حرص الوزارة علي إجراء دراسات بحثية مستفيضة قبل تنفيذ أي مشروعات بالتزامن مع الإستماع لآراء ومقترحات الأهالي ، وأنه لن يتم البدء في حفر أية آبار جوفية بالواحة قبل التأكد من كيفية الاستفادة من مياه الآبار بالشكل الأمثل ومنظومة صرف مياه الصرف الزراعى ، مع التأكيد على أهمية التحول لإستخدام نظم الري الحديث لترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.

وأكد أن الوزارة حريصة علي دعم وتطوير واحة سيوة بكل ما تملكه من طاقات فنية ومادية لتنفيذ أعمال تطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتحقيق الإستقرار لأهالي الواحة مع إستدامة موارد الواحه المائية للأجيال القادمة ، وأن أعمال التطوير الحالية تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار ، حيث يعتبر هذا الخزان هو الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة ، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى ، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاماً.

وأضاف أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية ، حيث يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر.

وعقب اللقاء تفقد سويلم مع المشايخ أعمال التطوير الجارية حالياً بالواحة منها بئر غاليت العميق الجاري تنفيذه بعمق تصميمي 847 متر للسحب من خزان الحجر الرملي النوبي لخدمة زمام 425 فدان والخلط مع 10 آبار متوسطة الملوحة بالتزامن مع غلق 12 بئر شديد الملوحة.

وتفقد أعمال الحفر بالقناة المفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعي بالمصارف المؤدية لبركة سيوة ونقلها إلي منخفض عين الجنبي ، وتمتد هذه القناة لمسافة 33.70 كم ، كما تفقد سيادته موقع محطة رفع أنطفير المقترحة لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول إلى القناة المفتوحة ، وتفقد خط الطرد من المحطة إلي نقطة التلاقي مع القناة المفتوحة.

كما تفقد سويلم احد المزارع التى تستخدم نظم الري الحديث بمنطقة الشحايم.